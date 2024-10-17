«Уже больше месяца течёт канализация, водоканал не реагирует, полный подвал нечистот и жуткая вонь. Мкр-н Зелёный дом 60.
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«Уже больше месяца течёт канализация, водоканал не реагирует, полный подвал нечистот и жуткая вонь. Мкр-н Зелёный дом 60.
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