Саудовская Аравия: Коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник, запущенный базирующимися в Йемене повстанцами-хуситами, прежде чем он вошел в воздушное пространство Мекки, провинция Мекка, с юга 15 сентября.
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