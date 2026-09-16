Саудовская Аравия: Коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник, запущенный базирующимися в Йемене повстанцами-хуситами, прежде чем он вошел в воздушное пространство Мекки, провинция Мекка, с юга 15 сентября.