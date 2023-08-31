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Осинькин об 1:3 от «Ахмата»: «У «Крыльев» были проблемы с составом, не самый быстрый футбол с нашей стороны»

Осинькин об 1:3 от «Ахмата»: «У «Крыльев» были проблемы с составом, не самый быстрый футбол с нашей стороны»

Команды встречались в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России. «Не хватило скорости в первом тайме, у нас были проблемы с составом, с глубиной состава.

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