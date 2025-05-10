Эрекция: понимание физиологии и механизмов

Эрекция, что в переводе с латинского языка означает «выпрямление», представляет собой процесс, связанный с увеличением объема полового члена и его затвердением в результате кровенаполнения пещеристых тел.
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