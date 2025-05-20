Зачем так далеко ездить, что в Киеве столба не найдется?

Надежда

Западный мир очень хочет уничтожить Россию руками наркомана, потому и носится с ним, как дурак с писаной торбой. Когда поймут, что больше из обдолбанного шута ничего не выжать, просто устроят ему убийство "рукой Кремля и лично Путина"...