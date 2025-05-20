Донюхался до «святости»: Зеленский захотел, чтобы икона с ним висела в Ватикане – Шарий

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Комментарии
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А
Авдотья
Зачем так далеко ездить, что в Киеве столба не найдется?
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3 час.
Юрий Золотарев
Где &quot;херрой&quot;, разобравшийся с Фарион?? Пора, братан, выходить из тени!!
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3 час.
Надежда
Западный мир очень хочет уничтожить Россию руками наркомана, потому и носится с ним, как дурак с писаной торбой. Когда поймут, что больше из обдолбанного шута ничего не выжать, просто устроят ему убийство &quot;рукой Кремля и лично Путина&quot;...
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9 мин.
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