БлокнотРУ Украинский блогер рассказал, зачем укрофюрер подбивает клинья к Папе. Сначала пост Анатолия Шария показался высосанным из пальца.
Донюхался до «святости»: Зеленский захотел, чтобы икона с ним висела в Ватикане – Шарий
Комментарии
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А
Авдотья
Зачем так далеко ездить, что в Киеве столба не найдется?
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3 час.
Юрий Золотарев
Где "херрой", разобравшийся с Фарион?? Пора, братан, выходить из тени!!
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3 час.
Надежда
Западный мир очень хочет уничтожить Россию руками наркомана, потому и носится с ним, как дурак с писаной торбой. Когда поймут, что больше из обдолбанного шута ничего не выжать, просто устроят ему убийство "рукой Кремля и лично Путина"...
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9 мин.
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