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ВТО: Ситуация в Ормузе - главная угроза мировой торговле с конца Второй мировой

ВТО: Ситуация в Ормузе - главная угроза мировой торговле с конца Второй мировой

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала (на фото в центре) предупредила, что продолжительные перебои судоходства в Ормузском проливе могут стать наиболее серьёзной угрозой для мировой торговли за многие годы.

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