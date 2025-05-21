В Подмосковье молельный дом работает под вывеской столовой: а чиновники не знают

А Воробьев- главная крыша, ему все пофиг- лишь « бабки заносили вовремя».

Геннадий Гудков

"...Можно было вести бизнес и при этом не платить налоги, можно" - ...и при этом напевать: "анаша, анаша до чего ты хороша, как покуришь анаши - все девчонки хороши!.."