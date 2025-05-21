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В Подмосковье молельный дом работает под вывеской столовой: а чиновники не знают

В Подмосковье молельный дом работает под вывеской столовой: а чиновники не знают

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru А это подмосковная Балашиха – крупнейший город-спутник столицы России.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А Воробьев- главная крыша, ему все пофиг- лишь « бабки заносили вовремя».
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2 час.
Геннадий Гудков
&quot;...Можно было вести бизнес и при этом не платить налоги, можно&quot;  - ...и при этом напевать: &quot;анаша, анаша до чего ты хороша, как покуришь анаши - все девчонки хороши!..&quot;
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1 час.
Геннадий Гудков
...на то, что наркоты, а соответственно, и бабла будет в разы больше!..
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1 час.
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