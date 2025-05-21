Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru А это подмосковная Балашиха – крупнейший город-спутник столицы России.
В Подмосковье молельный дом работает под вывеской столовой: а чиновники не знают
Комментарии
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ninikooo Митусова
А Воробьев- главная крыша, ему все пофиг- лишь « бабки заносили вовремя».
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2 час.
Геннадий Гудков
"...Можно было вести бизнес и при этом не платить налоги, можно" - ...и при этом напевать: "анаша, анаша до чего ты хороша, как покуришь анаши - все девчонки хороши!.."
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1 час.
Геннадий Гудков
...на то, что наркоты, а соответственно, и бабла будет в разы больше!..
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1 час.
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