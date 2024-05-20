Из-за съемок в центре Рязани на два дня перекрыли улицу Павлова: «Почтарь» повествует о истории странного молодого почтальона в тыловом городе времен Великой Отечественной ВойныВ Рязани стартовали съёмки кинокартины «Почтарь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)