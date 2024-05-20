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Рязанские новости

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Из-за съемок в центре Рязани на два дня перекрыли улицу Павлова

Из-за съемок в центре Рязани на два дня перекрыли улицу Павлова

Из-за съемок в центре Рязани на два дня перекрыли улицу Павлова: «Почтарь» повествует о истории странного молодого почтальона в тыловом городе времен Великой Отечественной ВойныВ Рязани стартовали съёмки кинокартины «Почтарь».

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