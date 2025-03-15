«Свою задачу выполнила»: Зеленский дал понять, что Курская операция ВСУ завершена Курская авантюра, затеянная в августе прошлого года Зеленским, — всё.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Свою задачу выполнила»: Зеленский дал понять, что Курская операция ВСУ завершена Курская авантюра, затеянная в августе прошлого года Зеленским, — всё.
Свежие комментарии