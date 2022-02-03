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Эта женщина наряжалась в предметы домашнего обихода

Эта женщина наряжалась в предметы домашнего обихода

По мере того, как новый вариант коронавируса начал доминировать в мире и мутировал, став более заразным, чем когда-либо, многие люди стали дважды думать, прежде чем выходить из дома, хотя они сделали все, чтобы укрепить свою иммунную систему против вируса.

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