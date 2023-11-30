Пермяки будут открывать двери в электробусах с помощью кнопки

Такая система уже работает в трамваях.Система адресного открытия и закрытия дверей вводится не только в трамваях, но и в автобусах Перми, со 2 декабря в этом режиме начнут работать новые электробусы на маршруте № 81.
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