❗️💻Способны ли С-400 перехватить F-16AM ВСУ за пределами радиогоризонта по целеуказанию Су-35С. Технический анализ Так, барражирующий над Курской областью на высоте около 8 - 10 км пилот Су-35С смог бы без проблем обнаружить низковысотный F-16AM посредством БРЛС "Ирбис-Э" на удалении около 230 км, но, вероятно, при таком удалении не стал бы применять ракету Р-37М ввиду того, что гораздо больше шансов на перехват маневрирующего на малой высоте F-16AM было бы у 8-маховой зенитной ракеты 40Н6 комплекса С-400 (чем у 5,3-маховой Р-37М с располагаемыми перегрузкми не более 20 ед.