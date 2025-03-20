НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик

❗️💻Способны ли С-400 перехватить F-16AM ВСУ за пределами радиогоризонта по целеуказанию Су-35С. Технический анализ Так, барражирующий над Курской областью на высоте около 8 - 10 км пилот Су-35С смог бы без проблем обнаружить низковысотный F-16AM посредством БРЛС "Ирбис-Э" на удалении около 230 км, но, вероятно, при таком удалении не стал бы применять ракету Р-37М ввиду того, что гораздо больше шансов на перехват маневрирующего на малой высоте F-16AM было бы у 8-маховой зенитной ракеты 40Н6 комплекса С-400 (чем у 5,3-маховой Р-37М с располагаемыми перегрузкми не более 20 ед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх