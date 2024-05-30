Почему лучшие врачи России не смогли спасти Анастасию Заворотнюк

Племянница открыла тайну, что пошло не так с актрисой Анастасией Заворотнюк. По словам Полины, причиной того, что лучшие врачи страны не смогли помочь ее тете, стало то, что болезнь была уже слишком запущенной на момент обращения за помощью.
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