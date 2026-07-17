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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Голос города": как музыкальный проект помогает талантам быть услышанными

"Голос города": как музыкальный проект помогает талантам быть услышанными

Главная идея "Голоса города" — сделать сцену доступной для каждого В Алтайском крае продолжается второй сезон проекта "Голос города", который помогает начинающим музыкантам, вокалистам, поэтам и другим артистам заявить о себе.

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