"Голос города": как музыкальный проект помогает талантам быть услышанными

Главная идея "Голоса города" — сделать сцену доступной для каждого В Алтайском крае продолжается второй сезон проекта "Голос города", который помогает начинающим музыкантам, вокалистам, поэтам и другим артистам заявить о себе.
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