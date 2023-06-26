Владислав Овчинский: регистрация на второй поток марафона для экспортеров открылась в центре «Моспром»

Регистрация на второй поток марафона для промышленных экспортеров открылась в центре «Моспром». Мероприятие предназначено для предприятий, которые хотят продвигать продукцию на рубежом и будет посвящено диджитал-маркетингу и SEO-продвижению.
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