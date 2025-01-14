Отец не смог решить школьную задачу 9-летнего сына и выложил в интернет. Там решили, что задание сводит с ума

Vladimir Soukhatchev

Вы плохо себе представляете Базовый Образовательный Уровень Североамериканцев и, в частности, СШАшных американцев. Главным отличием их "мыслительных особенностей" является скудная образовательная база и почти полное отсутствие логического/критического мышления!!! Это есть проявление Директивного Мышления - следование написанному кем-то и когда-то на бумаге/экране вместо поиска своего решения!