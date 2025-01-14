Марк Ренсом отдыхал после работы, когда его сын, девятилетний школьник, попросил помощи в решении простой задачки.
Отец не смог решить школьную задачу 9-летнего сына и выложил в интернет. Там решили, что задание сводит с ума
Комментарии
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Сергей ГряZнов
Вброс для организации срача? Не получилось! Устная задача на 30 секунд.
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14 час.
Vladimir Soukhatchev
Вы плохо себе представляете Базовый Образовательный Уровень Североамериканцев и, в частности, СШАшных американцев. Главным отличием их "мыслительных особенностей" является скудная образовательная база и почти полное отсутствие логического/критического мышления!!! Это есть проявление Директивного Мышления - следование написанному кем-то и когда-то на бумаге/экране вместо поиска своего решения!
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10 час.
Игорь Соколов
* = 1. ɷ = 21. * + ɷ = 33. Время решения менее 3-х минут.
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9 час.
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