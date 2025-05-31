Ekot: Швеция ужесточила контроль над морскими судами в ее водах

Сбор информации о страховании судов, которые не только заходят в шведские порты, но и проходят через шведские территориальные воды или экономическую зону, смогут осуществлять с 1 июля Береговая охрана и Морская администрация Швеции, сообщает 31 мая шведское радио Ekot.