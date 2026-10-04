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Царьград

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Врач Лишин рекомендовал снизить приём препаратов при простуде

Врач Лишин рекомендовал снизить приём препаратов при простуде

Врач-терапевт Виктор Лишин советует при первых признаках простуды ограничить приём лекарств и сосредоточиться на создании оптимальных условий для выздоровления: свежий воздух, влажность 40-60% и обильное тёплое питьё вместо таблеток.

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