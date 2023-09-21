Пенсионерам рассказали об изменении в процессе индексаций и перерасчета пенсий. Неожиданный сюрприз может ждать тех пожилых граждан, которые оформят новый для себя статус.
Индексации не будет, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
392 рубля - это как раз, чего не хватает пенсионеру, который от безысходности вынужден на старости лет где-то еще подрабатывать. Чтобы не умереть с голоду или с холоду, когда нет денег на новую одежду, обувь. За весной приходит лето - СПАСИБО партии за это. В данном случае СПАСИБО Единой России ! Ну как без "заботы" этой партии жили бы наши пенсионеры ? Я знаю. Сдохли бы не через пару лет, а протянули бы, помучившись, еще год-другой....
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