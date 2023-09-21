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Индексации не будет, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз

Индексации не будет, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз

Пенсионерам рассказали об изменении в процессе индексаций и перерасчета пенсий. Неожиданный сюрприз может ждать тех пожилых граждан, которые оформят новый для себя статус.

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ЮВ
Юрий Во
392 рубля - это как раз, чего не хватает пенсионеру, который от безысходности вынужден на старости лет где-то еще подрабатывать. Чтобы не умереть с голоду или с холоду, когда нет денег на новую одежду, обувь.                                                           За весной приходит лето -                                                                     СПАСИБО партии за это.                                                                        В данном случае СПАСИБО Единой России ! Ну как без &quot;заботы&quot; этой партии жили бы наши пенсионеры ? Я знаю.  Сдохли бы не через пару лет, а протянули бы, помучившись,  еще год-другой....
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