Индексации не будет, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз

ЮВ

Юрий Во

392 рубля - это как раз, чего не хватает пенсионеру, который от безысходности вынужден на старости лет где-то еще подрабатывать. Чтобы не умереть с голоду или с холоду, когда нет денег на новую одежду, обувь. За весной приходит лето - СПАСИБО партии за это. В данном случае СПАСИБО Единой России ! Ну как без "заботы" этой партии жили бы наши пенсионеры ? Я знаю. Сдохли бы не через пару лет, а протянули бы, помучившись, еще год-другой....