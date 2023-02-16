Аргументы недели

98 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    +ущерб, так надо со всех сотовых и банков.Оператора сотовой...
  • Олег Кондратьев
    Китай - это как в песне ВЫСОЦКОГО: "... и не друг, и не враг, а так..."Китайцы хотят про...
  • Валерий Сорокин
    ротлауд, так говоришь что ты булки раздвигаешь, и еще за щеку берешь.Cпецпредставитель...

Россия безвозмездно поставила Кубе 25 тысяч тонн пшеницы

Россия безвозмездно поставила Кубе 25 тысяч тонн пшеницы

Заместитель министра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага заявила, что Россия в минувшую среду, 15 февраля, безвозмездно поставила на кубинскую территорию 25 тысяч тонн пшеницы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх