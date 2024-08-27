Зимняя ФАС, летние РЖД и весенняя ОТЭКО. Vgudok листает перепутанный календарь, в котором антимонопольщики прессуют портовиков, а те — железнодорожников

В середине августа «ОТЭКО-Портсервис» настигла внеплановая карма в лице Федеральной антимонопольной службы, которая сочла ставки в порту Тамань необоснованными и возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
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