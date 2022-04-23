«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 3-й раз подряд. Клуб не побеждал в кубковых сериях с 2017 года

«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 3-й раз подряд. Канадский клуб обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, одержав победу над «Колорадо» (6:3) в матче регулярного чемпионата.
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