📹⚡️Ударные наряды малозаметных БПЛА-"камикадзе" поразили очередной объект складской инфраструктуры ВСУ в Ильичевске с боекомплектами и иным снаряжением.
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📹⚡️Ударные наряды малозаметных БПЛА-"камикадзе" поразили очередной объект складской инфраструктуры ВСУ в Ильичевске с боекомплектами и иным снаряжением.