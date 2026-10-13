ЕС не дал денег на энергетику: в Киеве заговорили о близости эпидемии

В настоящее время восстановить повреждённые энергетические объекты на Украине невозможно. Об этом заявил украинский эксперт, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
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