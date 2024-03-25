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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Понедельник, 2️⃣5️⃣ марта, 2024 год

Понедельник, 2️⃣5️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День работника культуры России 👨‍💼 Международный день солидарности с задержанными и пропавшими без вести сотрудниками 👶Международный день нерожденного ребенка ✉️День рождения почтовой открытки 🗓 Памятные даты 📔 1604 год - указом Бориса Годунова на берегу реки Томиобразована крепость - основан город Томск 📔 1872 год - день рождения почтовой открытки в России 📔 1974 год - состоялась премьера фильма Василия Шукшина "Калина красная" 📔 1985 год - на Центральном телевидении СССР начался показ детского пятисерийного худ.

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