Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций 2027 года

Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. В июле Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов, допустив их к турнирам под своей эгидой.
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