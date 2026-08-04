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Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций 2027 года

Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций 2027 года

Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. В июле Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов, допустив их к турнирам под своей эгидой.

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