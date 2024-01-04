Марочко раскрыл тактику применения ВСУ американских РЛС

ВСУ активно используют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA. Украинские военные монтируют их на армейские внедорожники HMMWV и постоянно маневрируют, пояснил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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