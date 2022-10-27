Юлиана Княжевская получила награду за вклад в развитие строительной отрасли

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская награждена премией «За вклад в развитие строительной отрасли» некоммерческой ассоциации REPA (Real Estate Professional Association), которая объединяет профессионалов маркетинга в сфере недвижимости.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская награждена премией «За вклад в развитие строительной отрасли» некоммерческой ассоциации REPA (Real Estate Professional Association), которая объединяет профессионалов маркетинга в сфере недвижимости.
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