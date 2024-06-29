Женщины 50-ти лет вышли из тени?

Кот Рыжый

Ну почему же. Те женщины кто следит за собой, не обжираются сладким и жирным, поддерживают свою фигуру.Они активны и оптимистически настроены! А кто то увы и в 40 лет, имеет вес 120 кг! Им конечно ни что не мило. Потому как одеться-проблема, питание-проблема, о сексе даже мыслить страшно! Потому как подняться на 2 этаж-уже подвиг, так что секс уже не для них! Я кидаю камешек не только в огород женщин, мужчины тоже имеют свои проблемы.....