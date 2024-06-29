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  • Владимир Петров
    Энергичные старухи раздражают: есть пора цветения, а есть карикатура нарциссистского увядания... Если фокусировать на...Женщины 50-ти лет...
  • Кот Рыжый
    Ну почему же. Те женщины кто следит за собой, не обжираются сладким и жирным, поддерживают  свою фигуру.Они активны и...Женщины 50-ти лет...
  • Елена
    Это утопический взгляд.Женщины 50-ти лет...

Женщины 50-ти лет вышли из тени?

Женщины 50-ти лет вышли из тени?

«Пропадают женщины после пятидесяти. Они исчезли с экранов, они не ходят в кино, они не появляются в театрах.

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Комментарии
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Елена
Это утопический взгляд.
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13 час.
Кот Рыжый
Ну почему же. Те женщины кто следит за собой, не обжираются сладким и жирным, поддерживают  свою фигуру.Они активны и оптимистически настроены! А  кто то увы и в 40 лет, имеет вес 120 кг! Им конечно ни что не мило. Потому как одеться-проблема, питание-проблема,  о  сексе даже мыслить страшно! Потому как подняться на 2 этаж-уже подвиг, так что секс уже не для них! Я  кидаю камешек не только в огород женщин, мужчины тоже имеют свои проблемы.....
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11 час.
Владимир Петров
Энергичные старухи раздражают: есть пора цветения, а есть карикатура нарциссистского увядания... Если фокусировать на них зрение. Но если не фокусировать, то пусть себе шебуршат...
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5 час.

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