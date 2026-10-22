Встреча Путина с Уиткоффом в Петербурге обернулась дипломатическим успехом Москвы. Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры по Украине уже в ноябре, помощник президента Ушаков говорит, что «дело идёт к завершению» конфликта, а в перспективе маяч Переговорный процесс всё увереннее идёт по ….
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