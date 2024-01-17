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Парламентская газета

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Зеленский посоветовал Трампу сначала думать, а потом говорить

Зеленский посоветовал Трампу сначала думать, а потом говорить

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Дональду Трампу сначала думать, а потом говорить. Так украинский лидер прокомментировал в Давосе заявление Трампа о том, что он сможет быстро остановить конфликт на Украине, если победит на президентских выборах, передает РИА Новости.

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