Зеленский посоветовал Трампу сначала думать, а потом говорить

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Дональду Трампу сначала думать, а потом говорить. Так украинский лидер прокомментировал в Давосе заявление Трампа о том, что он сможет быстро остановить конфликт на Украине, если победит на президентских выборах, передает РИА Новости.