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Авиакомпания «Ямал» открыла продажу на весенне-летний период

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу на весенне-летний период

Приобрести билеты можно на период с 30 марта по 25 октября. Из аэропорта Ноябрьска пассажиры авиакомпании смогут вылететь в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург, Омск, Уфу, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, но только в летний период.

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