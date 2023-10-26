Израильтяне сделали из бойцов ЦАХАЛ в Беэри национальных героев

Нападение ХАМАС 7 октября стало настоящим кошмаром для израильтян. Отголоски того страшного дня в Израиле повсюду: жители кибуца Беэри, где боевики устроили резню в первый день атаки, называют своих защитников из спецназа не иначе как «ангелами с неба».
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