Кофе может подорожать: дожди в Бразилии уничтожили пятую часть урожая арабики

Аномальные дожди в Бразилии смыли до 20% урожая арабики и ухудшили качество зерен, пишет Bloomberg. Это может ограничить поставки премиального кофе в Европу и подтолкнуть цены вверх — несмотря на ожидания рекордного урожая в целом.
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