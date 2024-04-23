Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

99 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Волков
    Диас с ушами  ?  И нет проблемУдарил электрошок...
  • Леонид Ла Рошель
    Очередная статейка из цикла "В мире животных" изобилующая "русскими терминами" - абьюз, газлайтинг, виктимблейминг......Каждая вторая уби...
  • Неизвестно Неизвестно
    Поддерживаю, около домовые территории до дороги должны убирать собственники и следить за порядком, у Н ас около домов...Аким Актау обязал...

Актауские гвардейцы стали призерами областного чемпионата по волейболу

Актауские гвардейцы стали призерами областного чемпионата по волейболу

Департамент внутренних дел Мангистауской области провел областной чемпионат по волейболу среди силовых структур, военнослужащие актауской гвардии заняли 2 место, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Батыс".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх