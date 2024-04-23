Актауские гвардейцы стали призерами областного чемпионата по волейболу

Департамент внутренних дел Мангистауской области провел областной чемпионат по волейболу среди силовых структур, военнослужащие актауской гвардии заняли 2 место, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Батыс".
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