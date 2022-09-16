ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Японский сад и ресторан с водопадом появятся в Ростокине

Японский сад и ресторан с водопадом появятся в Ростокине

В Ростокине на Сельскохозяйственной улице, участок 26/2 началось строительство жилого спортивно-оздоровительного кластера юности и здоровья «СОЮЗ», в котором запланировано создание японского сада, ресторана с водопадом, площадок для воркаута и йоги.

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