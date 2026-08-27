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Стали известны лидеры народного голосования премии «Внедорожник года 2026»

Премия «Внедорожник года» — это ежегодное событие, учрежденная журналом «Клуб 4×4» в 2005 году. За более чем двадцать лет проект стал одним из ключевых событий для российской общественности и бизнеса, привлекая внимание профессионалов и обычных ….

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