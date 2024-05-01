Театр абсурда
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Театр абсурда

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Собиравший деньги для ВСУ студент МГУ обязан покинуть территорию России

Собиравший деньги для ВСУ студент МГУ обязан покинуть территорию России

Студенту МГУ, приехавшему с Украины учиться в Москву, предписали выехать с территории России в течение трех дней.

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