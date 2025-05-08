15 рецептов с рисовой лапшой, которые придутся по вкусу каждому

Рисовая лапша – универсальный продукт, который можно готовить хоть каждый день. Легкая, не особо калорийная, варится за считанные минуты – а что еще нужно? Она отлично сочетается с разными соусами, и так же хорошо дополняет как салаты, так и основные блюда.
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