15 рецептов с рисовой лапшой, которые придутся по вкусу каждому

Рисовая лапша – универсальный продукт, который можно готовить хоть каждый день. Легкая, не особо калорийная, варится за считанные минуты – а что еще нужно? Она отлично сочетается с разными соусами, и так же хорошо дополняет как салаты, так и основные блюда.