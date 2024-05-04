Поправки в закон об иммиграции: Латвии понравилось курить на пороховой бочке

Сейм Латвии в первом чтении поддержал поправки в закон об иммиграции, согласно которым требование о знании государственного языка планируется распространить еще на несколько тысяч граждан России, живущих в Латвии.
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