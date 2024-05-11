Член Общественного совета поздравил с Днём Победы зенитчицу-разведчицу службы воздушного наблюдения

Ответственный секретарь Общественного совета УМВД РФ по Оренбургской области Семенов Сергей поздравил с Днём Победы Горину Анастасию Алексеевну, зенитчицу-разведчицу службы воздушного наблюдения оповещения и связи.
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