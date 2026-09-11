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В Белоруссии могут провести мобилизацию

В Белоруссии могут провести мобилизацию

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в стране пройдёт проверка готовности войск, «вплоть до мобилизации».

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