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ВС РФ поразили бронетехнику производства США и Канады в районе Старой Сорочины

ВС РФ поразили бронетехнику производства США и Канады в районе Старой Сорочины

Российские военнослужащие, принимавшие участие в штурмовых действиях в районе деревни Старая Сорочина в Курской области, уничтожили бронеавтомобиль и бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с их экипажами.

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