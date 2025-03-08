ВС РФ поразили бронетехнику производства США и Канады в районе Старой Сорочины

Российские военнослужащие, принимавшие участие в штурмовых действиях в районе деревни Старая Сорочина в Курской области, уничтожили бронеавтомобиль и бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с их экипажами.
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