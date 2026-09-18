«Красные фурии»: в Кременчуге боеприпасы «Дань-Т» поразили табачную фабрику Утром 18 сентября российские войска нанесли серию ударов по об.
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