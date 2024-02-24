Костин отверг обвинения в обходе санкций США

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Глава ВТБ Андрей Костин отверг обвинения в обходе американских санкций, назвав их «беспочвенными». Ранее Минюст США сообщил, что банкир пытался скрыть владение двумя яхтами и недвижимостью и хотел тайно продать это имущество.