Эксперты рассказали, что изменится в жизни россиян с 1 декабря Ирэн ОрлонскаяВ декабре пожилые люди, которым выплачивают пенсии в начале января, будут получать сразу две пенсии — за декабрь и за январь, причем вторая будет увеличена в соответствии с индексацией.