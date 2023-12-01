Эксперты рассказали, что изменится в жизни россиян с 1 декабря Ирэн ОрлонскаяВ декабре пожилые люди, которым выплачивают пенсии в начале января, будут получать сразу две пенсии — за декабрь и за январь, причем вторая будет увеличена в соответствии с индексацией.
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