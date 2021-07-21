Рассказ бывшего зэка из Белгородской колонии про жизнь Ефремова за решёткой: “Дядю Мишу все любят”

Михаил Ефремов в колонии. Фото nevnov.ru Лидия ГубинаОсвободившийся после короткого заключения в Белгородской колонии мужчина поделился в журналистами информацией о том, в каких условиях сейчас пребывает осужденный актёр Михаил Ефремов – он прожил с артистом несколько месяцев рядом и хорошо знает, как проходят его будни в тюрьме.