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Рассказ бывшего зэка из Белгородской колонии про жизнь Ефремова за решёткой: “Дядю Мишу все любят”

Рассказ бывшего зэка из Белгородской колонии про жизнь Ефремова за решёткой: “Дядю Мишу все любят”

Михаил Ефремов в колонии. Фото nevnov.ru Лидия ГубинаОсвободившийся после короткого заключения в Белгородской колонии мужчина поделился в журналистами информацией о том, в каких условиях сейчас пребывает осужденный актёр Михаил Ефремов – он прожил с артистом несколько месяцев рядом и хорошо знает, как проходят его будни в тюрьме.

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Дина Скребец
Пожалеем дядю Мишу.Он хороший,но бессовестный. Отца опозорил,в "беспамятстве" за руль сел. А так-то он хороший.
Петр Троеглазов
Дядя Миша охуевший алкаш....
Дормидонт Тритатулькин
Пока мы будем жалеть этих упырей они безнаказанно будут убивать людей, убившая двоих ангелов - детей расплакалась в зале суда и наши "доброхоты" сразу же распустили сопли что юное создание и так "сломала себе жизнь" и нужно великодушней относиться к ней, жаль что у нас нет смертной казни, для убийц детей её (смертную казнь) нужно вернуть...

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