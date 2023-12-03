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Bloomberg: из-за изменения климата шоколад уже дорожает

Bloomberg: из-за изменения климата шоколад уже дорожает

На западном побережье Африки случилось наводнение в самый ответственный момент сбора урожая какао. Это сказалось и на логистике, и на здоровье плодов, которые начинают гнить ещё на ветке, объясняет Bloomberg.

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