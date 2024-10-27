Подача НДФЛ при отчуждении имущества станет проще

Изменения в Налоговый кодекс, которые упростят гражданам процесс подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при отчуждении недвижимого имущества и транспорта, анонсировал Минфин совместно с ФНС, 27 октября сообщила пресс-служба Минфина.