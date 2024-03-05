Ушаков: РФ предлагает заключить меморандум по информбезопасности в БРИКС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью ТАСС, что Россия предложила участникам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты) заключить меморандум по информационной безопасности.
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